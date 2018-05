Non c’è pace per Leonardo Spinazzola, laterale classe ‘93 di proprietà della Juventus, in prestito all’Atalanta. Fuori dal campo dallo scorso marzo per una distorsione al ginocchio destro, il terzino ora rischia l’operazione. Sospetta rottura del menisco l’ultima diagnosi, che domani dovrà essere confermata dal Prof. Mariani a Villa Stuart. Visita decisiva in mattinata e nell’ipotesi peggiore operazione tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina.