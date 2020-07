Atalanta, la probabile formazione contro la Juventus

Sarà una sfida dal sapore scudetto tra Juventus e Atalanta nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, fresca di sorteggio Champions, con una vittoria potrebbe arrivare a -6 dai bianconeri a sei partite dalla fine.

Qualche dubbio in difesa: probabile lo schieramento a 3 con il ritorno di Palomino al centro supportato da Toloi e Djimsiti. A centrocampo, la linea a quattro dovrebbe essere composta da Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens.

Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Malinovskyi. Sulla trequarti, quindi, spazio a Pasalic e Gomez. Ilicic potrebbe partire dalla panchina ed entrare a partita in corso, così come Muriel. In avanti come unica punta ci sarà Duvan Zapata.

Questa la probabile formazione dell'Atalanta contro la Juventus

(3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata

All. Gasperini