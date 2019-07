Milan, sfumato l'accordo tra André Silva e Monaco: continua la trattativa per Angel Correa

Sembrava ormai tutto fatto, si attendeva solo la firma e l’ufficialità, poi André Silva sarebbe diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Monaco. L’operazione è però improvvisamente saltata, al momento definitivamente. Arrivano conferme in tal senso dopo le indiscrezioni circolate nel pomeriggio: era un affare ormai impostato con il Monaco e soprattutto con il Milan, che avrebbe ricevuto dall'operazione 30 milioni complessivi.

Oggi André Silva è volato a Montecarlo per svolgere le visite mediche e completare quindi il trasferimento in Francia. Il problema però, da quanto filtra da Milan e Monaco, è di natura economica. La versione dei due club è questa: al momento la trattativa non si riapre.

Non cambia comunque nulla per affare Angel Correa, con Milan forte dell’accordo col giocatore che sta cercando quello definitivo con Atletico Madrid. Ballano ancora bonus sulla cifra finale ma la trattativa va avanti.