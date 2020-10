12 milioni più 3 di bonus. Il Milan presenta l'offerta per Kabak, difensore dello Schalke individuato come rinforzo per la retroguardia di Pioli. Resta però il problema della valutazione, già palesato nell'incontro di ieri con gli agenti del giocatore a Casa Milan.

I tedeschi hanno infatti sempre chiesto 25 milioni di euro, e non sono mai scesi. Il Milan ci prova comunque, non sarà facile, cercando di portare a termine una grande operazione soprattutto per il rapporto qualità prezzo.