Inter, opzione Zalewski in caso di addio di Buchanan

L’Inter si muove per coprirsi in caso di addio del canadese

Continua l’interesse del Torino per Tajon “TJ” Buchanan. Ma non solo, come dichiarato dal direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio in persona, sul canadese “non ci sono solo i granata,, ma anche da parte di altri club italiani e internazionali che fanno le coppe“.

“Non escludo che alla fine rimanga qui”, ha ammesso il ds nerazzurro. Intanto, però, l’Inter si porta avanti per coprirsi in caso di uscita.

Per sostituire il canadese, dunque, l’Inter avrebbe individuato come sostituto il classe 2002

Nicola Zalewski della Roma, in prestito.

Però il calciatore polacco – su cui c’è anche il Marsiglia -, prima di partire in prestito dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club giallorosso, che è in scadenza a giugno.

