Fiorentina, previsto un incontro con la Juventus per Fagioli: la situazione

La Fiorentina è pronta a muoversi concretamente per Nicolò Fagioli.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Juventus per discutere della possibile operazione di mercato, con l’obiettivo di trovare un accordo sulla formula del trasferimento. Tra le ipotesi, potrebbe esserci l’inserimento di un obbligo di riscatto legato al numero di presenze del centrocampista.

Fagioli resta un nome caldo in questa sessione di mercato, con la Fiorentina che lo considera un rinforzo ideale per il centrocampo di Palladino.

Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Lipsia segue con attenzione il giocatore e lo valuta come possibile sostituto di Eljif Elmas, ceduto al Torino. La trattativa tra Fiorentina e Juventus sarà decisiva per capire se ci saranno margini per un’operazione già a gennaio o se il futuro di Fagioli sarà rimandato alla prossima estate.