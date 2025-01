Milan, Conceicao: “Sono un po’ arrabbiato e un po’ felice”

Le parole di Sergio Conceicao in conferenza stampa dopo Como-Milan.

Dopo la vittoria del Milan sul campo del Como, l’allenatore Sergio Conceição ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa.

L’allenatore rossonero si è soffermato sul suo stato d’animo dopo il successo in rimonta dei rossoneri: “Sono un po’ arrabbiato, un po’ felice perché siamo riusciti a vincere una partita contro una bella squadra. Stanno facendo un bel lavoro”.

Tornando sulla prestazione dei suoi, ha continuato: “Noi dobbiamo fare molto di più, dobbiamo crescere: ci manca il campo, l’allenamento, avere una settimana pulita per lavorare”.

Ma per Conceicao non ci sono scuse. “Questa non è scusa: questa deve essere una squadra solida compatta più aggressiva. Deve essere questa la base per me”, ha sottolineato il portoghese.

Le parole in conferenza stampa di Conceicao

Conceicao poi ha continuato sulla terza vittoria di reazione dei suoi: “Abbiamo parlato di questo in settimana, dobbiamo essere più incisivi, più presenti. Non possiamo pensare di dire ‘vediamo come va la partita’ questo non va bene, dobbiamo dare tutto fin da subito. Deve essere una questione di abitudine. È uno spogliatoio di bravi uomini ma dobbiamo avere bisogno anche di cattiveria. Ogni partita qua in Italia è molto molto difficile”.

Infine, l’allenatore del Milan ha fatto il punto sugli infortunati: “Morata ha avuto un piccolo fastidio muscolare: non abbiamo voluto rischiare. Ci serve una squadra intensa e che non vuole concedere nulla agli avversari. Per domani valutiamo il resto degli infortunati”.