Il Monza insiste per Palacios dell’Inter: attesa la decisione del calciatore

I biancorossi insistono per il calciatore, ma l’argentino vorrebbe provare a giocarsi le proprie chance con i nerazzurri

Il Monza si conferma una tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale. Dopo l’ufficialità di Urbanksi dal Bologna, i biancorossi puntano Tomas Palacios, difensore argentino dell’Inter.

Il club biancorosso insiste per portare il calciatore in rosa: c’è ora attesa per quella che sarà la decisione di Palacios.

L’intenzione dell’argentino, infatti, sarebbe quella di provare a giocarsi le proprie chance con i nerazzurri.

Palacios si è trasferito in Italia, nell’ultima sessione di calciomercato estivo, per 6.5 milioni di euro di parte fissa più bonus fino a un massimo raggiungibile di 11.