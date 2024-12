Le 5 storie di calciomercato del 2024 che ricorderemo

Certificati medici, vecchi amori che ritornano e piacevoli scommesse: il calciomercato 2024 ha regalato tante emozioni

Le premesse per vedere scintille c’erano tutte. L’Inter di Simone Inzaghi con la seconda stella cucita sul petto vuole aumentare il gap sulle inseguitrici.

Antonio Conte fa ritorno in Italia e riparte da un Napoli deluso dopo tre cambi in panchina e uno scudetto scucito già a dicembre.

La Juventus punta sul nuovo che avanza, Thiago Motta, dopo la fine dell’Allegri 2.0. Paulo Fonseca convince il Milan a riportarlo in Italia. L’Atalanta vuole sognare in grande dopo la vittoria dell’Europa League con Gasperini in panchina e continuità nel progetto (vincente). Facce nuove per Fiorentina e Lazio. Insomma, tanti stravolgimenti e qualche consolidata certezza.

Ma anche in Europa non stanno a guardare e rispondono. E che risposte.

Koopmeiners alla Juventus: 60 milioni per far felice Thiago Motta

“A volte penso di cambiarlo ma è difficile, è uno che aiuta tantissimo la squadra”, ha ammesso Thiago Motta. Un feeling subito nato tra i due. Teun Koopmeiners e l’allenatore bianconero, due volti del nuovo corso della Juventus che va avanti un po’ a rilento e con qualche difficoltà di troppo.

Da anni sul taccuino di Cristiano Giuntoli, la Juventus aveva messo nel mirino Teun Koopmeiners già dai primi mesi del 2024. Il nome scalda i tifosi, Thiago Motta sogna di averlo a disposizione ma l’Atalanta non molla e non vuole cederlo. L’accelerazione arriva a metà agosto, con il certificato medico presentato dall’olandese che gli fa saltare la finale di Supercoppa Europea. Poi arriva la chiusura della trattativa: 60 milioni di euro nelle casa nerazzurre per salutarlo a cuor leggero e la Juventus che lo accoglie a braccia aperte. Per Motta è già un insostituibile anche quando non è al meglio.

L’eredità di Lukaku e l’attacco della Roma: Dovbyk sbarca in giallorosso

Artem Dovbyk è il colpo del calciomercato 2024 della Roma. Prima Matias Soulé, poi l’ultimo Pichichi della Liga e la conferma di Paulo Dybala: i giallorossi sognano in grande, ma è una mera illusione. La famiglia Friedkin sborsa più di 35 milioni per portare Artem Dovbyk in Italia e farlo diventare il primo ucraino della storia giallorossa.

L’accoglienza è da re, l’eredità è pesante: l’ex Girona doveva far dimenticare i 21 gol di Lukaku l’anno precedente. Per il momento qualche problemino di troppo ma è già il puntero che ci si aspettava: e le reti, a dicembre, sono 9.

Lukaku-McTominay da Conte: Napoli torna grande

Il Napoli ha deciso di puntare su Antonio Conte per tornare grande. L’ex Inter e Juventus ha accettato la sfida, prendendo una squadra fuori dall’Europa e spenta dopo un anno orribile. L’allenatore ha scelto i suoi alfieri, richiamando Romelu Lukaku. Il belga – che in carriera ha mosso oltre 370 milioni – si è così ricongiunto con l’allenatore che lo ha maggiormente esaltato. Un connubio vincente.

Ma serviva altro. Ecco che, allora, Manna ha pescato il jolly nel mazzo: Scott McTominay è arrivato dal Manchester United. Lo scozzese ci ha messo pochissimo per diventare indispensabile, spingendo Conte a modificare il modulo e abbandonare la tanto amata linea difensiva a tre. L’ex United spadroneggia in mezzo al campo, dando intensità, qualità e gol al Napoli tornato già grande.

Hala Madrid y nada mas: Mbappé da Ancelotti

Il 2024 sarà ricordato, sicuramente, come l’anno in cui Kylian Mbappé ha finalmente coronato il sogno di trasferirsi al Real Madrid. “Era il mio sogno, darò la vita per questo club”, ha dichiarato alla faraonica presentazione al Santiago Bernabeu davanti a 75 mila persone.

Un’operazione attesa due anni. Era il 2022 e Kylian Mbappé sembrava a un passo dal trasferimento in Spagna. Poi il rinnovo faraonico con il PSG. Alla scadenza proprio di quel contratto il francese ha accettato la ricca offerta di Florentino Perez. “Uno, dos, tre y Hala Madrid”. Nel 2024 è iniziata la storia di Mbappé. I tifosi sognano, i trofei sono già due in sei mesi.

Un nuovo David in città: De Gea alla Fiorentina

L’ultimo, in ordine temporale. Dopo un anno di inattività, David De Gea torna tra i pali e sceglie la Fiorentina. Leadership e parate che strappano applausi: lo spagnolo, che ha vinto tutto in carriera, è ripartito dal Franchi. C’è un nuovo David in città, per la gioia di Raffaele Palladino.

Contratto annuale, ma rinnovo in vista per De Gea che ha trovato nella Serie A il posto ideale per ripartire.