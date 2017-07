Torino, Iago Falque: "L'obiettivo resta arrivare a quota 10 gol e 10 assist. Belotti è sereno e si allena sempre al 100%"

12 gol, ad una sola rete dal record personale stabilito in maglia Genoa, e 6 assist, per un'ultima stagione più che positiva in maglia Torino che Iago Falque è intenzionato a migliorare ulteriormente nel corso della prossima annata. Intervistato da Sky Sport presso il ritiro di Bormio, l'attaccante granata si è espresso così sugli obiettivi stagionali, soffermandosi poi sui nuovi arrivi granata e sulla situazione sul mercato relativa a Belotti: "Sto bene, sono arrivato un po' prima di venire qui, stiamo bene e stiamo lavorando tanto, la cosa più importante. Obiettivi? Ho detto sempre che per un esterno arrivare in doppia cifra è un bel numero: poi se posso arrivare a 15 gol meglio, però diciamo che l'obiettivo è sempre quello, di arrivare a 10 gol ed assist, numeri importanti".

"Penso che abbiamo una buona squadra, con tanta qualità, ci conosciamo da un anno - continua lo spagnolo - noi che abbiamo più esperienza dobbiamo essere da esempio a tutti questi giocatori giovani che sono forti, ma abbiamo tutte le qualità per fare tutto bene. Berenguer? Difficile dare un giudizio, ma da quello che ho visto e mi hanno dettto ha qualità e sa puntare, ha spunti buoni e sicuramente ci darà una mano. Belotti? Il rapporto tra noi negli spogliatoi è sereno e tranquillo, poi quando parlano di te tutti i giorni sicuramente non c'è una situazione facile da gestire: io però vedo Andrea molto sereno, come sempre, allenandosi al 100%. Poi il calciomercato è così, ma lui lo sta gestendo molto bene".