Roma, Baldissoni e Massara a Milano: incontro con il Bologna per Sadiq, la situazione

Tra entrate e uscite, la Roma continua a rimanere molto attiva sul mercato. Oggi a Milano c'erano Mauro Baldissoni e Frederic Massara, rispettivamente direttore generale (domani in Lega per lo statuto) e direttore sportivo della società giallorossa. C'è stato un incontro con il Bologna per parlare di Umar Sadiq, che attualmente gioca in prestito nella squadra di Roberto Donadoni, alla ricerca di una soluzione per la possibilità di riportare a Roma l'attaccante, che però al momento dovrebbe rimanere in rossoblù.

Nessun contatto al momento fra le due società , invece, per Ladislav Krejci. In ottica entrate in attacco rimane nei desideri della Roma anche Defrel del Sassuolo: opzione che resta difficile, anche se i giallorossi continueranno a provarci, nonostante la ferma volontà della società di Squinzi di non privarsene in questa finestra di mercato. Sul capitolo esterni ed infermeria, invece, Alessandro Florenzi dovrebbe tornare intorno al 15 febbraio a disposizione di Luciano Spalletti. Un recupero importante per tutta la squadra, dato l'apporto che può garantire il giocatore: la società si muoverebbe in quel ruolo solo se si riuscisse a trovare un profilo pronto, subito utilizzabile. Da escludere, quindi, movimenti verso un giovane da formare. Baldissoni e Massara, comunque, saranno questa sera allo stadio di San Siro in occasione della sfida di Coppa Italia tra Inter e Bologna. Il loro rientro a Roma è previsto per la giornata di domani.