Napoli, l'agente di Giaccherini: "Sarri non lo vede, chiederemo la cessione"

C'è grande soddisfazione a Napoli vista le ultime vittorie in campionato e la qualificazione ottenuta in semifinale di Tim Cup contro la Fiorentina. Partita vinta 1-0, nella quale non ha trovato spazio, nemmeno da subentrato, Emanuele Giaccherini, il cui futuro è sempre più in bilico. Come conferma l'agente del calciatore, Furio Valcareggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Abbiamo capito che a Napoli non troverà spazio e io devo cautelare la carriera del mio assistito. E' un giocatore di grande valore ed è giusto che abbia spazio ma Sarri non lo vede. Io e lui siamo amici, non faccio polemica ma devo trovare una soluzione per tutti. Vedrò Giuntoli, con il quale c'è stima reciproca, per parlare di lui e di Zerbin. Ci sono tante squadre interessate ma lui ha un ingaggio alto, quindi, ad esempio l'Atalanta non è un'opzione possibile. Lui a Napoli vive molto bene, ma se non c'è posto per lui è giusto che vada altrove. Napoli è stata una scelta, ma ora siamo dispiaciuti".