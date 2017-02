Moratti: "L'Inter può arrivare tranquillamente in Champions. Pioli? Sta facendo grandi cose"

È tempo di derby d'Italia: Juventus-Inter, in programma domenica, ritornerà ad essere una partita importante anche ai fini della classifica. I bianconeri per confermare il primato, i nerazzurri per continuare a inseguire il sogno Champions. E a proposito di questo match, Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L'ex presidente ha fatto un punto della situazione sulla squadra nerazzurra dentro e fuori dal campo ed è sicuro che domenica sarà partita aperta: "L'Inter può anche riuscire a vincere, anche se si sa che le partite contro la Juventus sono sempre difficilissime, soprattutto allo Stadium. La squadra di Pioli dovrebbe riuscire a resistere nel primo tempo per poi venire fuori bene nella ripresa e cercare magari di fare risultato. Al di là di quello che accadrà domenica sera, comunque, di sicuro i nerazzurri hanno fatto molto bene fino ad adesso e questo è certamente promettente in vista del futuro. Sarà comunque una partita molto interessante che arriva al momento giusto del campionato, tutte e due le squadre stanno facendo bene e sono certo che sarà un bel match".

Poi sulla sfida tra numeri 9: "Io credo che Icardi e Higuain siano due calciatori diversi ma che Mauro possa certamente andare in Nazionale. Meriterebbe di vestire la maglia dell’Argentina". Parole di incoraggiamento poi anche per il nuovo tecnico nerazzurro e per la nuova società: "Secondo me Pioli è bravissimo, sta facendo grandi cose. Per quanto riguarda la dirigenza e Zhang, al di là di quello che farà in estate sul mercato, posso già dire che ha fatto molto bene fino ad ora".

Durante il mercato invernale intanto la società è riuscita a portare in nerazzurro Gagliardini, uno dei giovani italiani più promettenti: "È un giocatore fantastico e l’Inter assicurandoselo ha fatto un grande colpo. E’ una promessa ma ha forte personalità". Infine Moratti chiude ricordando le sfide passate tra Juventus e Inter: "Posso dire di avere dei bei ricordi, sono due squadre costantemente una contro l’altra che poi sono capaci di giocarsi tutto in una partita, che spero sempre sia affascinante come deve essere. Credo che questa squadra possa arrivare tranquillamente in Champions, se continua così non vedo perché no".