Contatti in corso tra il Cesena e la Cremonese per il trasferimento di Mattia Valoti. Sul giocatore c’è anche lo Spezia

Il Cesena guarda al mercato di gennaio e pensa a Mattia Valoti della Cremonese per rinforzare il centrocampo. Nelle scorse settimane il trequartista classe ’93 ha ricevuto l’interesse anche da parte dello Spezia. Al momento il club romagnolo è più vicino.

Nella scorsa seconda parte di stagione, Valoti ha collezionato 15 presenze, 3 gol e un assist con la maglia grigiorossa in Serie B.