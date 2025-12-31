Joao Cancelo potrebbe tornare in Europa: il portoghese è in rottura con l’Al Hilal di Inzaghi. Inter e Juve hanno chiesto informazioni

Joao Cancelo potrebbe tornare in Europa. Il terzino portoghese è in rottura con l’Al Hilal di Simone Inzaghi: Inter e Juventus hanno chiesto informazioni riguardo la situazione del classe ’94.

Il principale ostacolo è sicuramente l’ingaggio da 18 milioni di euro annui: una cifra non raggiungibile dalle squadre italiane. L’ex Manchester City e Barcellona è sceso in campo solo due volte in questa edizione della Saudi Pro League, con l’ultima apparizione risalente a settembre, contro l’Al-Qadsiah.

In AFC Champions League, invece, Cancelo è sceso in campo per quattro volte nella fase a gironi, trovando anche un gol contro l’Al-Shorta.