Milan, per l'attacco si ripensa a Simeone

Il Milan sta pensando al futuro e per l'attacco spunta l'ipotesa Simeone. Il Cholito, che quest'anno ha segnato dodici gol in trentacinque presenze con la maglia del Genoa, è finito nei radar rossoneri. L'intenzione è quella di impostare la trattativa con uno scambio con Lapadula più conguaglio economico. Simeone, dopo un'ottima annata nonostante la stagione deludente del Genoa, viene valutato intorno ai 15-18 milioni di euro dal Milan mentre la valutazione del Genoa è sui 25, come quelli richiesti circa due mesi fa.