Milan, le cifre della proposta rossonera per Deulofeu: il calciatore ha rifiutato anche Ajax e Wolfsburg

Offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto presentata e nuova attesa per la risposta dell'Everton, nel tentativo di regalare un nuovo rinforzo a Vincenzo Montella per il suo Milan. Gerard Deulofeu si avvicina lentamente a vestire i colori rossoneri, frenato al momento da una replica non ancora arrivata dal club inglese per consentire il passaggio del talento classe '94 in maglia Milan: 500 mila euro di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a quota 18 milioni, nella proposta inviata dall'ad Adriano Galliani, le cifre dell'operazione, fortemente voluta anche dal giocatore stesso. Che nelle ultime ore ha rifiutato sia l'ipotesi Ajax che Wolfsburg per la volontà di trasferirsi a Milano, tentando di rappresentare un'alternativa importante in più per Montella e di ritrovare spazio a disposizione. Il diritto di recompra del Barcellona, fissato a quota 12 milioni di euro, rappresenterà una questione tranquillamente risolvibile successivamente, visti i buoni rapporti tra club: ora, a mancare, è solo un via libera. Quello dell'Everton, per vedere finalmente Gerard Deulofeu diventare un nuovo giocatore del Milan.