Milan, definita la cessione di Luiz Adriano: fissate per domani le visite mediche

Il Milan di Adriano Galliani lavora anche in uscita, dove i rossoneri stanno perfezionando la cessione di Luiz Adriano, attaccante brasiliano pronto a ricominciare dallo Spartak Mosca. Il giocatore è arrivato in serata a Milano da dove s'imbarcherà domani mattina alla volta della Germania, dove effettuerà in un centro specializzato le visite mediche di rito. Una volta superate le visite, il giocatore firmerà un contratto che lo legherà al club allenato da Massimo Carrera per le prossime 4 stagioni e mezzo. Luiz Adriano abbandona l'Italia, Spartak Mosca ad un passo.