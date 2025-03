Brasile, è ufficiale: esonerato il ct Dorival Junior

Il Brasile ha scelto di esonerare il proprio commissario tecnico Dorival Junior

Dorival Junior non è più il ct del Brasile. La Nazionale verdeoro ha scelto di esonerare l’allenatore dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Argentina nel match di qualificazione al Mondiale 2026.

Il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues ha annunciato in diretta televisiva l’esonero del ct.

“Ci siamo incontrati con Dorival Júnior e anche con Rodrigo Caetano, qui accanto, e la CBF, in questo momento, annuncia di aver chiuso il ciclo di Dorival Júnior. Siamo molto grati per il lavoro che ha svolto davanti alla nazionale brasiliana e gli auguriamo ogni successo e nuove sfide nella sua carriera.

“Quindi è così, ora, d’ora in poi, è che lavoreremo alla ricerca di un sostituto. E tutto ciò che è stato messo, che ha avuto contatto con A, B o C, questo in nessun momento è passato attraverso nessuno. Quindi, d’ora in poi, sì, cercheremo il sostituto per continuare un lavoro. E inoltre, a tempo debito, vi informeremo anche su chi è il sostituto“.

Il comunicato del Brasile su Dorival

La Nazionale brasiliana ha diramato un comunicato ufficiale sull’esonero di Dorival Junior. “La Confederazione brasiliana di calcio informa che l’allenatore Dorival Júnior non guida più la squadra brasiliana“.

“La direzione ringrazia il professionista e gli augura buona fortuna per continuare la sua carriera. D’ora in poi, la CBF si adopererà per trovare un sostituto“.