Manchester United, Matic a un passo dall'accordo: il serbo piaceva anche alla Juventus

Matic-United, accordo vicinissimo. Il forte mediano serbo ha ormai deciso che i "Red Devils" saranno il suo prossimo club, felice di rimettersi a disposizione di Josè Mourinho: i due hanno lavorato assieme ai tempi del Chelsea. I contatti tra i club e l'agente del calciatore continuano, l'accordo è ormai a un passo. Situazione che interessa anche la Juventus, che aveva individuato proprio in Matic uno dei rinforzi ideali per il centrocampo bianconero: Mourinho ha avuto un peso decisivo. E la Juventus non ci ha messo molto a trovare le alternative. Viste le difficoltà ad arrivare ad Emre Can, il Liverpool non vuole saperne di lasciarlo andare, i torinesi puntano forte su N'Zonzi, ma soprattutto su Blaise Matuidi: il centrocampista del Psg è ormai in pole. Futuro all'Old Trafford per Nemanja Matic, Juventus e Chelsea ormai sono rassegnate.