Juventus, offerta per avere Luiz Gustavo a gennaio: no del Wolfsburg, la situazione

Attendendo l'arrivo a giugno di Bentancur, la Juventus è decisa a ragionare ancora su un nuovo, possibile innesto a centrocampo negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Il club bianconero ha infatti formulato un'offerta nei giorni scorsi per Luiz Gustavo, 29enne centrocampista brasiliano del Wolfsburg: 2 milioni di euro di prestito e 15 di diritto di riscatto, incassando tuttavia il no del club tedesco, intenzionato a vendere il giocatore solo a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto. In caso una delle due parti non cambierà condizioni e si verrà incontro, l'operazione resterà dunque piuttosto complicata: ma il mercato di gennaio della Juventus non resta definitivamente chiuso. Con i bianconeri intenzionati a provare ad aggiungere un nuovo tassello per la rosa di Massimiliano Allegri.