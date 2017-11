Juventus-Barcellona, i convocati di Valverde

Quattro vittorie di fila in Liga, il primo posto nel girone di Champions League. Arriva da un ottimo momento, il Barcellona che, mercoledì, sfiderà all’Allianz Stadium i ragazzi di Allegri. Pochi istanti fa, attraverso il proprio account Twitter, Valverde ha diramato la lista dei 19 convocati. Nessuna sorpresa per il tecnico blaugrana, che non potrà su pedine fondamentali come Mascherano, Turan e Dembélé, out per infortunio. Questa la lista completa: Ter Stegen, Cillessen, Adrià Ortolá, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho , Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Aleix Vidal, Umtiti, Vermaelen.

