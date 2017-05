​Inter, rebus allenatore. Da Pochettino a Spalletti: la situazione

In casa Inter non può non tenere banco la situazione legata al futuro della panchina. La squadra è attualmente affidata a Vecchi, ma la società continua a pensare al post-Pioli: in attesa di decisioni definitive in merito a Conte e Simeone, è stato proposto Leonardo Jardim. Il profilo che intriga di più però è sempre quello di Mauricio Pochettino che piace da tempo e il ds nerazzurro Ausilio si è già mosso per capire le sue intenzioni. Come profilo piace anche a Walter Sabatini, nuovo coordinatore dell’area tecnica dei club di proprietà Suning, che spesso l’ha seguito in stagione dal vivo a Londra. Il manager del Tottenham intanto sta ragionando e pensando a pro e contro di un’eventuale avventura sulla panchina nerazzurra. L’Inter comunque metterebbe sul tavolo un’offerta da 10 milioni all’anno, circa il doppio di quando prende al Tottenham. Insomma, il club lavora a questa pista e gli Spurs potrebbero puntare su Eddie Howe (allenatore del Bournemouth) proprio in caso di addio di Pochettino.



Luciano Spalletti comunque resta la soluzione più fattibile, anche se la Roma – il ds Monchi in particolare – non ha perso la speranza di convincerlo a restare in giallorosso, e finché non riceverà un ‘no’ definitivo continuerà ad insistere.