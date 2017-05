Inter-Dalbert, pronta la seconda offerta dei nerazzurri: gli aggiornamenti

Inter-Dalbert, giorni decisivi. La società nerazzurra ha già un accordo di cinque anni con l'esterno classe '93 del Nizza (QUI la sua scheda), adesso si aspetta soltanto il via libera del presidente francese: per affrettare i tempi, in questa direzione, è già pronta una seconda offerta, dopo che la prima, sui 6 milioni, era stata rifiutata. Inter pronta a insistere in virtù dell'accordo con Dalbert e anche gli agenti del giocatore stanno pressando il Nizza affinché possa arrivare l'ok definitivo e la società francese si convinca ad accettare le condizioni dei nerazzurri.