​Europa League | Borussia Monchengladbach-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Superare l'ostacolo tedesco e provare ad arrivare fino in fondo: questo l'obiettivo della Fiorentina, che questa sera sfida il Borussia Monchengladbach nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sciolti gli ultimi dubbi e squadre pronte a scendere in campo, Paulo Sousa si affida a Nikola Kalinic: sarà lui a guidare l'attacco viola nella trasferta in Germania. Alle 19 il fischio d'inizio, queste le formazioni ufficiali:

Borussia Monchengladbach: Sommer, Christensen, Vestergaard, Kramer, Herrmann, Dahoud, Hazard, Stindl (cap.), Wendt, Johnson, Jantschke

Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo (cap.) , Astori, Sanchez, Tello, Badelj, Vecino, Maxi Olivera, BorjaValero, Bernardeschi, Kalinic