Donnarumma e il giallo social. Apre al rinnovo, poi cancella Instagram: versioni contrastanti

Giallo Donnarumma. Come le tinte che assume il suo post su Instagram (qui). Profilo cancellato, come annunciato sui social dello stesso portiere classe 1999. E due versioni che si rincorrono. Quella ufficiale, scritta proprio su Twitter e Instagram (prima della cancellazione), che parla di un hackeraggio al profilo Instagram @gigiodonna99. E poi l'altra, che Donnarumma verso le 21 abbia deciso di sua spontanea volontà di scrivere un post in cui apriva al rinnovo e, in un secondo momento, di rimuoverlo cancellando poi l'account. E dal Milan filtra che il messaggio fosse proprio autentico e che lo stesso club ne fosse a conoscenza. Messaggio a cui ha messo 'mi piace' anche il fratello Antonio. Trama fittissima e tinta di giallo per una situazione ancora completamente da capire: intanto, l'unica certezza. Donnarumma ha cancellato il suo profilo Instagram.