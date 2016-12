Calciomercato, la Roma ha incontrato l'agente di Verde: la situazione

Un giovane su cui puntare fortemente. Dopo le voci di mercato circolate nei giorni scorsi riguardo l'interessamento di Atalanta e Sassuolo su Daniele Verde, la Roma ha visto oggi l'agente del giocatore in prestito all'Avellino per discutere riguardo il futuro del classe '96. I giallorossi hanno le idee ben chiare: l'intenzione è quella di lasciarlo all'Avellino a crescere per poi valutare eventuali offerte a fine stagione. Infatti, su di lui, tra le altre pretendenti, si sarebbe aggiunto anche il Napoli, ma la Roma crede ciecamente nel giocatore ed è sicura che possa tornare stabilmente a far parte della prima squadra in ottica futura oppure venderlo ad un prezzo più alto in estate, visto soprattutto l'incredibile media tra minuti giocati (753'), gol (5) e assist (3), ovvero un gol ogni 159 min. Si attendono presto ulteriori novità, ma è certo che la Roma su Verde conti davvero molto.