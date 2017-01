Calciomercato | Torino, per Mihajlovic la priorità è Castro: non ancora presentata un'offerta ufficiale al Chievo

Non solo l'arrivo di Iturbe e il riscatto di Iago Falque, il Torino continua a muoversi sul mercato per rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Società granata che guarda al centrocampo, dove la priorità dell'allenatore serbo è Lucas Castro. L'argentino classe '89, che in questa prima parte di stagione è stato protagonista di 2 gol e 4 assist con la maglia del Chievo, è un profilo che piace, anche se il Toro non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al club del presidente Campedelli.

Non solo l'obiettivo Castro però, intanto per il centrocampo ecco chiuso un colpo in prospettiva: si tratta di Martin Remacle, belga classe '97 che arriva dallo Standard Liegi e che ha sostenuto le visite mediche. Sarà valutato anche in ottica prima squadra.