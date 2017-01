Calciomercato | Torino, continuano i contatti con il Chievo per Castro: le ultime

Il Torino di Sinisa Mihaljovic é sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità. Il nome in cima alla lista dei desideri granata é sempre quello di Lucas Castro, per il quale continuano i contatti con il Chievo. Discussioni avviate, con il il Toro che nelle ultime ore ha offerto 5 milioni più bonus ai gialloblù. Ancora un po' di distanza però, la società del presidente Campedelli per lasciar partire l'argentino vorrebbe 8 milioni. Le parti potrebbero provare a venirsi incontro e definire nei prossimi giorni la trattativa. Non solo Castro però, qualora non dovesse raggiungere l'ex Catania ecco che il club granata avrebbe già individuato l'alternativa: monitorato Godfred Donsah del Bologna.