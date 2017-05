Calciomercato | Schick tra Juventus, Inter e Borussia Dortmund: le ultime

Momento di riflessione per Patrik Schick, che sta decidendo il suo futuro. Su di lui è sempre vivo l'interesse di Juventus, Inter e Borussia Dortmund: tre piste concrete. La discriminante per la scelta del talento ceco però potrebbe essere lo spazio che troverebbe nel suo nuovo club: Schick vorrebbe trasferirsi subito (e non, ad esempio, restare alla Samp ancora un anno) e soprattutto vorrebbe avere un minimo di spazio. Da capire se la Juventus possa darglielo, con Inter e Borussia sempre alla finestra.