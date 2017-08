Calciomercato | Schick tra Inter e Roma: dal nuovo tentativo dei nerazzurri al messaggio di Totti

Il triangolo. Più che una canzone, un ritornello di mercato che prosegue con protagonista Patrik Schick. L’attaccante ceco della Sampdoria è diviso tra Inter e Roma, le due pretendenti dalla Serie A. I nerazzurri cercano di bloccarlo proseguendo gli incontri con gli agenti del giocatore, Paska e Satin (attraverso una cena tuttora in corso a Milano con presenti anche Sabatini ed Ausilio, sponda Inter). Inoltre, i nerazzurri cercano di convincere i blucerchiati aumentando la cifra del pagamento al primo anno (la Roma offrirebbe 5 milioni per il primo anno di prestito, l’Inter invece una cifra inferiore).



Ed ecco i giallorossi, che comunque non mollano l’obiettivo. Anzi, la Roma ha fatto scendere in campo anche Francesco Totti (al primo vero impegno da dirigente) che invece gli ha mandato un messaggio per provare a convincerlo. L’offerta della Roma comunque al momento resta la migliore, in questo triangolo di mercato estivo con al centro Schick.