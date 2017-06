Calciomercato | Roma, tra il post-Salah e l'inserimento del Borussia Dortmund per Paredes: le ultime

Ceduto Salah al Liverpool (operazione da 42 milioni più 8 di bonus), la Roma continua a lavorare per trovare il sostituto dell'egiziano per il futuro tridente di Di Francesco. In tal senso, si insiste per Ounas del Boerdeaux - sul quale c'è anche il Napoli - e si pensa sempre anche a Izquierdo del Brugge. Due nomi per il post-Salah ma - per quanto riguarda invece le (possibili) uscite - si registra un inserimento del Borussia Dortmund per Leandro Paredes.