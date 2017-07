Calciomercato | Roma, non solo Mahrez: il ‘piano B’ è Lucas Vazquez del Real Madrid

Il ‘piano A’, per l'attacco, si chiama Mahrez. La Roma però, qualora non dovesse chiudere per l’algerino del Leicester, pensa all’alternativa: il ‘piano B’ dei giallorossi è Lucas Vazquez del Real Madrid. Spagnolo, ala classe '91, cresciuto nelle giovanili del Real; la scorsa stagione ha collezionato in totale 50 presenze con la camiseta blanca, 4 gol e ben 14 assist.



La Roma comunque per Mahrez insisterà ancora, sperando di trovare l’intesa con il club inglese (ma il Leicester non scende dalla richiesta di 40 milioni); tuttavia, non avendo trovato l’accordo con le Foxes, al momento si valutano anche le eventuali alternative. Sarà dunque trattativa ad oltranza e, nel frattempo, la Roma posa lo sguardo anche su altri possibili obiettivi. E il nome dell’alternativa a Mahrez è quello di Lucas Vazquez.