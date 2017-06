​Calciomercato | Roma, non positivo l'incontro Manolas - Zenit: trattativa bloccata

Alla fine anche lo Zenit ha detto basta (per ora). Dopo la frenata alla trattativa voluta da Manolas per gli ormai noti problemi economici, anche il club russo si è irrigidito. L'incontro pomeridiano tra le parti non è andato positivamente e questo ha fatto sì che la trattativa abbia avuto un blocco su tutta la linea. I dirigenti e lo stesso Mancini sono stizziti e delusi dal comportamento del giocatore della Roma che ha fatto dietrofront dopo che nella serata di ieri sembrava tutto definito. Ora bisognerà aspettare e capire se la trattativa potrà ripartire o meno nelle prossime 24 ore.