Calciomercato | Napoli, incontro tra il ds Giuntoli e il procuratore di Skorupski

Un secondo posto da conquistare in questa stagione, ma il Napoli pensa già al futuro con un occhio rivolto al calciomercato. E' Lukasz Skorupski, portiere classe '91 protagonista di un buon campionato con la maglia dell'Empoli, uno dei nomi valutati dalla società del presidente De Laurentiis. Profilo che piace da tempo, negli scorsi giorni Bartolomej Bolek, procuratore del polacco - ed anche di Zielinski -, ha incontrato il ds azzurro Giuntoli, con il quale è stata portata avanti una chiacchierata abbastanza proficua.

Tutto da definire il futuro di Skorupski, che al termine del campionato tornerà alla Roma, club proprietario del cartellino. La società giallorossa non sarebbe però in grado di garantire al portiere un posto da titolare e sarebbe disposta a lasciarlo partire, anche se resterebbe da capire se ed a quali condizioni sarebbe disposta a cederlo ad una diretta concorrente. Il Napoli rappresenta dunque una possibilità, anche se non l'unica - sul portiere ci sarebbe anche la Fiorentina -, e Skorupski sarebbe un profilo giusto per gli azzurri, ancor di più se dovesse restare anche Pepe Reina: in questo caso bisognerebbe gestire i due portieri ed assicurare al polacco il suo spazio.

Contatti iniziati, incontro tra Bolek e Giuntoli e interesse forte: il Napoli valuta Lukasz Skorupski.