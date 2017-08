Calciomercato | Milan, Niang-Spartak Mosca: trattativa in stato avanzato, i dettagli

Una trattativa in stato molto avanzato, quella che sta per portare Niang allo Spartak Mosca. L'offerta al giocatore è di un contratto di 4 anni a 3 milioni più bonus (ovvero il doppio di quanto guadagna attualmente al Milan), domani invece il club russo potrebbe definire l'intesa economica anche con i rossoneri trovando un accordo tra 18 e 20 milioni di euro. Le parti sono molto vicine.



Per Niang che va, Kalinic che arriva. Quasi, però. Perchè in serata ci sono state ulteriori schermaglie tra club che non hanno permesso ancora la chiusura definitiva di questa operazione. L'offerta rossonera è di 25 milioni secchi: la Fiorentina si fa forte della proposta dell'Everton di 29 milioni, i rossoneri invece della volontà del giocatore.