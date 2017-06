Calciomercato | Milan, ecco Andrè Silva: è ufficiale

Ieri l'arrivo a Milano per dire sì ai rossoneri, oggi l'ufficialità. L'avventura di Andrè Silva in Italia può avere inizio. L'attaccante portoghese, dopo le visite mediche affrontate questa mattina, è stato annunciato dal Milan ed è il quarto acquisto della società rossonera dopo quelli di Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez. Vincenzo Montella può quindi accogliere il suo nuovo attaccante, il classe '95 portoghese pronto a confermarsi in Italia dopo la grande stagione vissuta al Porto. E poco fa è arrivato un video su Facebook: "Siamo qui per presentare e ufficializzare un nuovo gioiello del Milan: André Silva". Insieme all'attaccante portoghese anche Fassone e Mirabelli i protagonisti della dirigenza rossonera di questo inizio di mercato: “Siamo tutti contenti di questo nuovo arrivo, pensavo che il direttore dicesse mercato chiuso. Stiamo lavorando 24 ore su 24” ha detto il direttore sportivo. Anche l'amministratore delegato Fassone è soddisfatto per la qualità dei nuovi arrivi che vestiranno la maglia rossonera nella prossima stagione: “Avevamo promesso di consegnare a Montella i 2/3 della rosa pronti per l’inizio, penso che siamo sulla buona strada sia come numeri che sulla qualità”.

L'annuncio della società rossonera svela la durata del contratto: "Il Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrè Silva, contratto fino al 30 giugno 2022". 5 anni per l'attaccante portoghese con un ingaggio di 1,9 milioni di euro l'anno + bonus.