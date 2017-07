Calciomercato | Milan, Aubameyang​ pista ancora aperta. E l'opzione Kalinic resta viva

Non si ferma il mercato del Milan per l'attacco. L'opzione Kalinic resta viva ma anche la pista Aubameyang non è stata accantonata dal Milan. Il club rossonero però continua a far fronte a delle richieste economiche elevate, sia da parte del Dortmund che da parte del padre-agente (per quanto riguarda l'ingaggio). Il Milan comunque vuole capire se queste pretese possano abbassarsi, nonostante al momento siano davvero elevate.