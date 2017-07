Calciomercato | Milan, ancora non è arrivato il 'sì' di Donnarumma al rinnovo: la situazione

Ancora non è arrivata all'ultimo capitolo la vicenda legata al rinnovo di Donnarumma con il Milan. Il sì definitivo da tutte le parti in causa ancora non è arrivato ai rossoneri, ma non si tratta di vere e proprie frizioni tra i protagonisti di questa vicenda bensì di ultime schermaglie prima del traguardo. L'ok al rinnovo (5 anni a 6 milioni) c'è, ma non ancora la firma e, appunto, il sì al prolungamento che il Milan attendeva questa sera ma che non è arrivato. Nell'operazione, inoltre, devono definirsi ancora altri dettagli riguardanti l'agente (come le commissioni) ed altri legati alla percentuale sulla futura rivendita del giocatore e l'importo delle clausole che evidentemente Raiola vorrebbe ritoccare.

Insomma, il Milan aspettava per stasera la chiusura definitiva di questa operazione, insieme al sì definitivo di tutte le parti che però per piccoli motivi non è ancora arrivato. Così, cautelativamente, il club ha chiesto Reina al Napoli (telefonata esplorativa), ha chiamato l'agente di Neto perché finché non ha il sì e la firma di Donnarumma continua a guardarsi intorno. Una strategia, una pressione nei confronti di Raiola e delle parti in causa per chiudere il prima possibile questa telenovela.