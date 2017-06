Calciomercato | Lazio, si pensa a Pasalic per il centrocampo

La Lazio pensa a Mario Pasalic come nuovo innesto per il centrocampo di Inzaghi. Dopo l’ultima stagione passata con la maglia del Milan, il croato sta rinnovando il suo contratto con il Chelsea e tornerebbe in Italia in prestito. Nome nuovo per la Lazio, sul quale però non hanno messo gli occhi solo i biancocelesti. Su di lui anche il Valencia e il Leeds, entrambe per un prestito dai Blues. Rimane in stand-by, al momento, un suo ritorno al Milan.