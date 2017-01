Calciomercato | Lazio, El Ghazi vicino al Lille: il punto

L'interesse della Lazio per Anwar El Ghazi non è certo una novità. Ora però sembrano esserci dei problemi nella trattativa per portare a Roma l'attaccante dell'Ajax: il club biancoceleste, prima di procedere nella trattativa, ha bisogno di cedere Djordjevic, al quale però non è stata ancora trovata una destinazione. Per questo El Ghazi sembra sempre più propenso ad accettare l'offerta del Lille, che ha offerto all'Ajax 7 milioni di euro: la trattativa potrebbe già concludersi nelle prossime 48 ore.