Calciomercato | Juventus, terminato l'incontro con l'Ascoli per Orsolini: le ultime

Incontro positivo, ma ancora nessuna chiusura: è da poco terminato l'appuntamento tra la Juventus e l'Ascoli per Riccardo Orsolini. Proposta di 4.5 milioni più bonus oltre alla sinergia su calciatori come Beltrame, Favilli e altri, ma prima di prendere una decisione definitiva la società marchigiana vuole valutare bene tutte le offerte arrivate per l'esterno offensivo classe '97, tra cui anche quella dell'Atalanta, che oggi si è fatta avanti ancora una volta.

Diversi gli aspetti da valutare, non solo sul piano economico ma anche su quello dei rapporti tra club, passando per ciò che sarebbe meglio per il futuro di Orsolini. Sul quale intanto la Juventus continua il pressing: positivo l'incontro di oggi, l'Ascoli continua a valutare.