Un incontro, quello tra Juventus e Cagliari di ieri, in cui si è parlato di diversi giovani e di possibili sinergie tra club per il futuro. In tal senso, i bianconeri avranno nuovi contatti con l'entourage di Han, l'attaccante nordcoreano classe '98 attualmente in prestito al Perugia. Sguardo al futuro, i giovani al centro: è questa la sinergia che può svilupparsi sull'asse Juve-Cagliari.