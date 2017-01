Un’idea e mai approfondita. E’ questo Luiz Gustavo per la Juventus. I bianconeri, che hanno ufficializzato in mattinata l’acquisto di Rincon, per il brasiliano del Wolfsburg non hanno iniziato contatti diretti con il club tedesco per capire la fattibilità o meno di un’eventuale trattativa. Luiz Gustavo dunque resta per il momento solo un’idea, ma la Juventus resta vigile sul mercato, in attesa di nuove possibili opportunità.