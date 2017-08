Un nuovo centrocampista per la Juventus, ormai manca poco per l'arrivo di Blaise Matuidi in bianconero. Dopo i contatti portati avanti nelle ultime ore (leggi qui) le parti sono sempre più vicine: accordo in vista anche con il Paris Saint Germain, dopo che quello con il centrocampista francese classe '87 è stato raggiunto questa mattina. Matuidi alla Juventus, l'affare è sempre più vicino alla chiusura.