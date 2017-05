Calciomercato | Inter, si continua a lavorare per Schick: nuovi contatti con la Sampdoria

L'Inter continua a lavorare per portare Patrik Schick in nerazzurro. Il club è anche disposto a pagare la clausola da 25 milioni e lasciarlo un altro anno in prestito alla Sampdoria. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti, tra il ds nerazzurro Ausilio e Romei. Intanto la Juventus resta vigile ma non è ancora arrivata alla decisione di pagare la clausola del giocatore, visto che al momento sta formulando offerte strutturate diversamente.