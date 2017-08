Calciomercato | Inter, nuova offerta all'Arsenal per Mustafi: la situazione

Continua il pressing dell’Inter sull’Arsenal per Mustafi. La società nerazzurra non ha ancora perso le speranze di chiudere per l’ex Sampdoria. L’intenzione dell’Inter era quella di definire l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, la società inglese invece è ferma sulla propria decisione di lasciar partire il proprio difensore solo a fronte di un riscatto obbligatorio. Incassato il “sì” di Mustafi l’Inter sta cercando quindi di convincere l’Arsenal arrivando ad offrire 5 milioni per il prestito più 25 per il riscatto. Una cifra importante per cercare di convincere Gunners, che saranno chiamati a dare una risposta nelle prossime ore.