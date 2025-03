La Nations League entra nel vivo: ecco quanto si guadagna con l’accesso in semifinale

Restano sempre meno incontri in questa edizione della Nations League 2024/25: a partire dal 20 marzo, diverse Nazionali torneranno in campo.

Alle 18:00 si affronteranno Turchia-Ungheria e Armenia-Georgia. Alle 20:45 del medesimo giorno, invece, spazio a Italia-Germania, Croazia-Francia, Danimarca-Portogallo, Olanda-Spagna.

Ma non solo: si sfideranno anche Grecia-Scozia, Austria-Serbia, Ucraina-Belgio, Slovacchia-Slovenia, Bulgaria-Irlanda e Kosovo-Islanda. Dal 23, invece, le squadre scenderanno in campo dalle 15:00: la prima gara sarà Georgia-Armenia. Dalle 18:00, invece, ecco Serbia-Austria, Ungheria-Turchia, Slovenia-Slovacchia e Islanda-Kosovo.

La giornata si concluderà con le gare delle 20:45: Germania-Italia, Francia-Croazia, Portogallo-Danimarca, Spagna-Olanda, Scozia-Grecia, Belgio-Ucraina e Irlanda-Bulgaria. Mentre il 26, ultimo giorno, alle 20:45 scenderanno in campo Malta-Lussemburgo e Gibilterra-Lettonia. A concludere, il 31 dalle 21:45, Lussemburgo-Malta e Lettonia-Gibilterra chiuderanno il turno.

Nations League, ecco le semifinali

Le semifinali sono in programma il prossimo 4 e 5 giugno. Le sfidanti, chiaramente, sono ancora da stabilire. Mentre nella giornata di domenica 8 giugno andranno in scena le finali: quella per il terzo-quarto posto e quella relativa alla vincitrice della competizione.

La nazionale italiana, allenata dal CT Luciano Spalletti, sarà impegnata ai quarti di finale con la Germania. Dopo aver chiuso la Lega A gruppo 2 al secondo posto con 13 punti, gli stessi della Francia.