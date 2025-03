Serie A, la classifica dopo la 29^giornata: chi sale e chi scende rispetto a un anno fa

Il confronto tra la classifica della Serie A 2023/24 e 2024/25 dopo 29 giornate

Archiviata la 29esima giornata di Serie A arriva la pausa per le nazionali, l’ultima da qui alla fine del campionato.

Con 9 giornate ancora da giocare e con la sosta di mezzo, si può tracciare un confronto con la classifica della passata stagione arrivati a questo punto.

Cosa è cambiato dopo un anno? L’Inter è sempre in testa, ma non domina più il campionato. Salgono nettamente, invece, Napoli e Atalanta.

Dall’altra parte, peggiorano Juventus e, soprattutto, Milan. Di seguito la panoramica completa.

Classifica Serie A, il confronto con la passata stagione

Cosa emerge dal confronto tra la classifica di quest’anno e quella dell’anno scorso dopo 29 giornate? Intanto che la lotta Scudetto è molto più aperta, mentre nella passata stagione l’Inter aveva praticamente già chiuso il discorso per il tricolore, con un +14 sul secondo posto del Milan. Poi, guardando alle singole squadre, si può capire chi è migliorato e chi, invece, sta facendo peggio.

Nonostante sia sempre al comando della classifica, l’Inter viaggia con un ritardo di 12 punti rispetto all’andamento eccezionale dell’anno scorso, in cui era arrivata una sola sconfitta a questo punto del campionato. Impietoso, poi è il confronto tra il Milan di un anno fa, secondo a quota 62, e quello di oggi, nono con 15 punti in meno. Ma la più peggiorata è il Monza, ultimo con 27 punti di ritardo rispetto allo scorso anno. Ma anche la Juventus è peggiorata, con 7 punti in meno. Mantengono un andamento molto simile, invece, Bologna, Roma e Fiorentina. Netto miglioramento del Napoli, così come di Atalanta e Lazio.

La panoramica completa

Di seguito il confronto completo, in termini di punti, tra le due stagioni. Non si considerano quindi le neopromosse Como, Parma e Venezia.

Inter: -12

Napoli: +16

Atalanta: +11

Bologna: -1

Juventus: -7

Lazio: +8

Roma: -2

Fiorentina: +2

Milan: -15

Udinese: +13

Torino: -3

Genoa: +1

Verona: +3

Cagliari: =

Lecce: -3

Empoli: -3

Monza: -27