Calciomercato | Inter, Dalbert è arrivato a Milano: foto e programma

Una trattativa lunga e complicata, destinato ad essere adesso conclusa compiendo gli ultimi (decisivi) passi prima dell'ufficialità. Dalbert e l'Inter, una storia che può quasi... cominciare, con il giocatore brasiliano appena arrivato a Milano (tenuto nascosto per evitare di essere immortalato) e pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra.

Nella mattinata di domani, il classe '93 sosterrà le visite mediche suddivise tra Humanitas e Coni per poi recarsi in sede a firmare il contratto con l'Inter. Nel pomeriggio, se i controlli medici daranno esito positivo, Dalbert dovrebbe mettersi a disposizione di Spalletti sostenendo il primo allenamento ad Appiano fissato alle ore 17.